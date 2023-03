Inlandseinsätze binden Bundesheer-Kräfte für Ausland

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat am Mittwoch Bilanz über die Einsätze des Bundesheeres gezogen. Aktuell stellen die österreichischen Streitkräfte 1.226 Soldatinnen und Soldaten für sicherheitspolizeiliche Assistenzeinsätze im Inland zur Verfügung. 788 Bundesheer-Angehörige, darunter 27 Frauen, sind in dreizehn Auslandseinsätzen engagiert. Immer schwieriger werde es aber, Kräfte für Einsätze im Ausland zu rekrutieren.

Das liege vor allem daran, dass die Inlandseinsätze derzeit einiges an Kapazitäten binden, erklärte Generalmajor Gerhard Christiner. Und das sei genau jener Personenkreis, aus dem Soldatinnen und Soldaten "traditionell" für Auslandseinsätze gewonnen werden können. Derzeit liefen Gespräche mit dem Innenministerium, was die Reduzierung der Stärke im Inland anbelangt. Dies könnte dann im zweiten Quartal realisiert werden.

Im Inland sind aktuell 98 Soldaten nach wie vor in Wien zum Objektschutz zur Entlastung der Polizei eingesetzt. Dieser Einsatz ist vorerst bis 30. September 2023 befristet. Der Rest der 1.226 Soldaten ist in den Bundesländern bei Einsätzen im Zusammenhang mit der illegalen Migration stationiert, davon 721 im Burgenland, 156 in der Steiermark, 141 in Kärnten und 110 in Tirol.