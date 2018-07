Iniesta beendete offiziell seine Nationalteam-Karriere

Andres Iniesta hat am Montag wie erwartet sein letztes Spiel in der spanischen Fußball-Nationalmannschaft bestritten. "Es ist Tatsache, dass das mein letztes Spiel war. Eine wundervolle Etappe ist zu Ende gegangen", sagte der Mittelfeldspieler am Sonntag nach der 3:4-Niederlage im Elfmeterschießen gegen WM-Gastgeber Russland und dem damit besiegelten Achtelfinal-Aus.

Mit Spanien gewann Iniesta 2010 den WM-Titel und 2008 und 2012 die EM. Mit seinem einstigen Stammverein FC Barcelona triumphierte er viermal in der Champions League, 2012 wurde er zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. Der 34-Jährige kehrte nach Saisonende den Katalanen den Rücken und wird ab sofort für den japanischen Erstligisten Vissel Kobe spielen.