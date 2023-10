Inhaftierter Serienmörder in Kolumbien gestorben

Der schlimmste Serienmörder in der Geschichte Kolumbiens, der mindestens 170 Kinder und Jugendliche auf dem Gewissen haben soll, ist in Haft gestorben. Luis Alfredo Garavito starb im Alter von 66 Jahren an der Folge "mehrerer Erkrankungen", wie die kolumbianischen Justizbehörden am Donnerstag (Ortszeit) mitteilten. Wegen Vergewaltigung, Misshandlung und Mordes an mindestens 170 Buben im Alter zwischen acht und 16 Jahren war er 2000 zu 835 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Ermittlern zufolge hatte Garavito sich als Handelsvertreter, Mönch, Obdachloser oder Mitarbeiter einer Hilfsorganisation ausgegeben und sich in Schulen seine Opfer gesucht. Mit Geschenken oder Geld als Belohnung lockte er die Buben in abgelegene Gegenden, wo er sie schließlich angriff und tötete. In einem kleinen Notizbuch führte er über seine Opfer Buch.

Die Polizei startete 1998 die umfangreichste Ermittlung in der Geschichte des Landes, nachdem in der Stadt Pereira die Leichen von 36 ermordeten Buben gefunden worden waren. Ein Jahr später nahmen sie Garavito fest. Im Prozess gestand er die Morde.