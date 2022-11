Inhaftierter iranischer Aktivist will Trinken verweigern

Der im Iran inhaftierte Menschenrechtsaktivist Hossein Ronaghi will nach Angaben seines Bruders neben dem Essen nun auch das Trinken verweigern. Sein Bruder habe beschlossen, ab Samstagabend kein Wasser mehr anzunehmen, teilte Hassan Ronaghi auf Twitter mit. Demnach will der 37-Jährige mit der Verschärfung seines Hungerstreiks gegen die Entscheidung der Behörden protestieren, ihm eine Haftverschonung aus gesundheitlichen Gründen zu verweigern.

Nach Angaben seines Bruders hat sich Ronaghis Zustand dramatisch verschlechtert. In einem Anruf aus dem Gefängnis habe dieser von mehreren Krampfanfällen berichtet, am Samstag dann sei sein Blutdruck stark abgefallen und er habe das Bewusstsein verloren. "Was auch immer mit Hossein geschieht, die Verantwortung tragen die Justiz, das Geheimdienstministerium, die Gefängnisverwaltung, die Staatsanwaltschaft und das Büro des geistlichen Oberhaupts" Ajatollah Ali Chamenei, erklärte sein Bruder weiter.