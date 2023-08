Ingebrigtsen bei WM über 1.500 m von Kerr geschlagen

Topfavorit Jakob Ingebrigtsen hat bei der Leichtathletik-WM über 1.500 m wieder gegen einen Briten den Kürzeren gezogen. Der norwegische Olympiasieger musste sich am Mittwoch in Budapest im Zielsprint dem in 3:39,38 Min. siegreichen Josh Kerr geschlagen geben. Bronze ging mit Narve Gilje Nordas ebenfalls an Norwegen. Bei der WM im Vorjahr hatte Ingebrigtsen sich Jake Wightman geschlagen geben müssen.

Durch Karsten Warholm über 400 m Hürden gab es danach aber doch noch einen norwegischen Triumph. Der Olympiasieger und Weltrekordler jubelte in 46,89 Sekunden über seinen insgesamt dritten WM-Titel.

Im Stabhochspringen der Frauen gab es mit den 4,90 m überquerenden Nina Kennedy (AUS) und Katie Moon (USA) ex aequo zwei Goldmedaillengewinnerinnen. Über 400 m lief Marileidy Paulino aus der Dominikanischen Republik in 48,76 Sekunden nach mehreren Silbermedaillen bei Großereignissen zu ihrem ersten Einzeltitel.