Infrastrukturministerin Hackl hat Rückkehrrecht

Die neue Infrastrukturministerin Valerie Hackl hat ein Rückkehrrecht in die Austro Control - aber nicht zwangsläufig als Geschäftsführerin. Wie der Sprecher der Ministerin auf APA-Anfrage sagte, ist Hackl als Chefin der Flugsicherungsbehörde zurückgetreten und für die Dauer ihrer Ministertätigkeit karenziert. Die früheren FPÖ-Minister sind indessen auch offiziell wieder Nationalratsabgeordnete.

“Ministerin Hackl verfügt als Mitarbeiterin über ein Rückkehrrecht in die Austro Control. Einer etwaigen neuerlichen Verwendung als Geschäftsführerin müsste die Generalversammlung gegebenenfalls ihre Zustimmung erteilen”, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des Ministeriums. Die Entscheidung, ob sie als Geschäftsführerin zurücktreten kann, müsste also de facto der nächste Minister oder die nächste Ministerin treffen.