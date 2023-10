Infotage mit Führungen durch die Baustelle im RathausQuartier Hohenems

Das zukunftsweisende RathausQuartier erweitert künftig das Zentrum von Hohenems und wird dank seiner Vielzahl an Nutzungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten wichtiger Anker in der nördlichen Innenstadt.

Aufgrund des großen Interesses am ersten Informationstag werden am 6. und 7. Oktober 2023 wieder Führungen durchs entstehende Quartier angeboten.

Was tut sich so auf der Baustelle? Wie kam es eigentlich zur Entstehung des RathausQuartiers? Welches wird im Park der schattigste Platz für meine Picknickdecke sein? Wie groß ist denn eigentlich die Tiefgarage? Wem bietet die Villa Iwan und Franziska Rosenthal, neben dem Literaturhaus Vorarlberg, sonst noch Platz? Welches Potential birgt die Ansiedlung weiterer Gewerbetreibenden für Hohenems? Ist dies der richtige Standort für meinen Betrieb? Welche Bereiche im Gelände werden öffentlich zugänglich sein? All diese Fragen werden an den beiden Tagen beantwortet.