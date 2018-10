Infos zur Aktion: 50 Esel für Äthiopien

Am Dienstag, 16. Oktober, 20 Uhr, Josefisaal, gibt es einen Informationsabend zur Aktion „50 Esel für Äthiopien“

Wie schon mehrmals in Gesprächen angekündigt, werden wir die Aktion „50 Esel für Äthiopien“ mit einem spannenden Informationsabend abschließen.

Herr Michael Zündel von der Caritas-Auslandshilfe und Projektbegleiter dieser Aktion in Äthiopien wird uns durch die vielen Besuche in Äthiopien aus seiner reichen Erfahrung erzählen. Er schildert die Lebenssituation der Frauen und berichtet über das Projekt zur Umsetzung der Eselaktion. Es wird sicher informativ und berührend sein.