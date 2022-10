Informative Themen- und Erlebnisführungen durch Hohenems erleben

Lernen Sie im Herbst die spannende Stadt- und Kulturgeschichte von Hohenems kennen!

Im Rahmen der Schubertiade findet am Donnerstag, dem 6. Oktober 2022, eine Stadtführung statt, bei der Sie mehr über die einzigartige Stadtentwicklung und die historischen Bauten erfahren.

Am Samstag, dem 8. Oktober 2022, bekommen Sie bei der Schokoladenführung Einblicke in die Schokoladenmanufaktur Fenkart und die berühmte „Bean to Bar“-Schokoladenproduktion.