Informationen zur Abfallbeseitigung

In den nächsten Wochen finden folgende zusätzliche Abfallsammlungen statt:

In der kommenden Woche beginnt am Donnerstag, dem 25. April 2019, ab 7.30 Uhr die Grünmüllabfuhr (Astwerk, Strauchschnitt, Laub etc.). In Emsreute werden nur die Reutestraße, Schuttannenstraße und Steinstraße abgefahren.

Grünmüll ist ohne Draht handlich zu bündeln oder in Säcken (werden aufgeschnitten) bereit zu stellen. Mehrmengen, die offen mit dem Kranauto abgeführt werden, werden verrechnet. Wurzelstöcke können nicht abgeführt werden. Diese übernimmt die Firma Loacker in Götzis zu den üblichen Betriebszeiten.