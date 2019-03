Infoabend: „Ich weiß, wo mein Essen wächst!“

Am kommenden Samstag, dem 30. März 2019, von 15 bis 16.30 Uhr stellt sich Jürgen Mathis mit seinem neuen Projekt „Erdreich – Solidarische Landwirtschaft Hohenems“ im Visionscafé, Markstraße 40, vor.

Er startet im Mai mit seiner solidarischen Landwirtschaft (SOLAWI) in Hohenems. Bei diesem Infoabend stellt er die Idee vor, beantwortet Fragen und spricht neben Lebensmittelsouveränität, Eigenverantwortung und der Freude an frischem, regional produziertem Gemüse auch an, wie wichtig es wird, umzugestalten, nicht groß, sondern wieder klein zu denken, als Gemeinschaft zu agieren und nicht darauf zu warten, dass andere für uns die Welt verbessern und verändern.