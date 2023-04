Influencer Andrew Tate und Bruder im Hausarrest

Nach drei Monaten Untersuchungshaft in Bukarest sind der britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate und drei mutmaßliche Komplizen aus dem Gefängnis entlassen worden. Stattdessen wurden die Vier, denen vorgeworfen wird, junge Frauen sexuell ausgebeutet zu haben, unter Hausarrest gestellt. Das entschied das Bukarester Appellationsgericht am Freitagabend. Die Vier verließen das Gefängnis unter dem Beifall vieler Fans vor dem Tor, wie der TV-Sender Digi24 live zeigte.

Bei ihrer Verhaftung entdeckten die Ermittler in der Villa der Tate-Brüder Waffen und hohe Summen an Bargeld - darunter eine Gorilla-Figur, die aus US-Dollar-Banknoten gebastelt worden war. Später wurden zehn Immobilien und 15 Luxusautos beschlagnahmt, die die Tates in Rumänien besaßen. Aus dem Arrest in Bukarest beklagte sich Andrew Tate über die Haftbedigungen: "Küchenschaben, Läuse und Wanzen sind nachts meine einzigen Freunde", sagte er.