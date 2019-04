Inflationsrate im Euroraum sank im März auf 1,4 Prozent

Die Inflationsrate im Euroraum verharrt unter der Zielmarke der Europäischen Zentralbank von knapp zwei Prozent. Im März sank sie sogar leicht auf 1,4 Prozent, nach 1,5 Prozent im Februar, wie die Europäische Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch mitteilte und damit eine erste Schätzung bestätigte. In Österreich ist die Teuerung um 1,7 Prozent gestiegen und damit weiterhin über der Eurozone.

Die Preise für unverarbeitete Lebensmittel zogen in der Eurozone zum Vorjahr lediglich um 1,1 Prozent an. Im Februar war das Plus noch bei 2,9 Prozent gelegen. Energie verteuerte sich dagegen im März wieder etwas stärker. Der Preisanstieg lag hier bei 5,3 Prozent, nach 3,6 Prozent im Februar.