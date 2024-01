Inflation zum Jahresende wieder gestiegen

Nach einem kontinuierlichen Rückgang ist die Inflationsrate zum Jahresende wieder leicht angestiegen. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria stieg die Inflation im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat auf 5,6 Prozent. Im November hatte der Preisauftrieb im Jahresabstand noch 5,3 Prozent betragen. Gegenüber dem Vormonat November dürfte das Preisniveau um 0,4 Prozent gestiegen sein.

"Vor allem Strom, der im Dezember vor einem Jahr durch die Strompreisbremse günstiger geworden war, wirkt nun im Jahresvergleich nicht mehr preisdämpfend", hieß es am Freitag in einer Aussendung der Statistik Austria. "Außerdem schwächten die Treibstoffpreise die Inflation deutlich weniger ab als in den Monaten zuvor."