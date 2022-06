Inflation: Konsumenten schränken sich beim Einkaufen ein

Der Ukraine-Krieg und die damit verbundene hohe Teuerungsrate wirkt sich immer mehr auf das Konsumentenverhalten und damit die Wirtschaft aus. Konsumentinnen und Konsumenten griffen vermehrt zu günstigeren Produkten, die Kundenfrequenz sei zuletzt um 12 Prozent eingebrochen, zeigt eine Blitzumfrage des Handelsverbands unter 172 Handelsbetrieben. Die befragten Händler erwarten für das Gesamtjahr 2022 im Vergleich zu 2019 einen Umsatzverlust von 14 Prozent.

"Zwei Drittel der Konsumentinnen und Konsumenten achten bewusst darauf, wie viel sie für den täglichen Einkauf ausgeben und greifen vermehrt zu günstigeren Produkten. Aufgrund der Inflation treten immer mehr Wechselkäufer auf, die statt zu Bio eher zu konventionellen Produkten greifen müssen", so Handelsverband Geschäftsführer Rainer Will am Dienstag laut einer Aussendung.