Inflation im Euroraum im Juli nur auf 5,3 Prozent gesunken

Die Inflation im Euroraum geht trotz der Serie von Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) nur langsam zurück. Die Verbraucherpreise nahmen im Juli um 5,3 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte und damit eine erste Schätzung von Ende Juli bestätigte. Im Juni lag die Teuerung bei 5,5 Prozent.

Von Entwarnung kann keine Rede sein. Denn damit ist die Inflation immer noch mehr als doppelt so hoch wie die Zielmarke der EZB von 2,0 Prozent.

Zudem verharrte die Kernrate, in der die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise sowie Alkohol und Tabak nicht berücksichtig werden, im Juli auf dem Vormonatswert von 5,5 Prozent. Diese Messgröße wird von der EZB genau verfolgt, da sie gute Hinweise auf die zugrundeliegenden Inflationstrends liefert.

Die Währungshüter haben im Kampf gegen den Preisschub in der 20-Länder-Gemeinschaft die Zinsen seit Sommer 2022 bereits neunmal in Folge angehoben - zuletzt Ende Juli um einen Viertelprozentpunkt. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt dadurch inzwischen bei 3,75 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit Oktober 2000.