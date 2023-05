Inflation - Felbermayr warnt vor Südeuropa-Szenario

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr warnt die heimische Politik, die Folgen der hohen Inflation zu unterschätzen. Lasse man "die Sache laufen", ergehe es Österreich wie den "Südländern" der Eurozone nach dem Euro-Beitritt, schrieb Felbermayr am Dienstag auf Twitter. "Damals sind dort die Preise jenen der 'Nordländer' davongelaufen, mit den bekannten desaströsen Folgen."

Der Direktor des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) verwies darauf, dass in Österreich die Teuerung in den letzten vier Monaten um 2,5 Prozentpunkte über dem Eurozonen-Durchschnitt liegt. In der ersten Phase der "Teuerungskrise" sei sie unter Eurozonen-Schnitt gelegen. Der Inflationsunterschied zur Eurozone sei nicht nur getrieben von Energie, wo in Österreich die Weitergabe langsamer sei, sondern vor allem durch Dienstleistungen.