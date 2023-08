Inflation: DB-Präsident ortet "Licht am Ende des Tunnels"

Leiter europäischer Nationalbanken haben am Montag im Rahmen einer Diskussion beim Europäischen Forum Alpbach die Notwendigkeit eines konsequenten Kampfes gegen die hohe Inflation betont. "Viel Licht am Ende des Tunnels" ortete dabei Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank. Die Inflation sei "ein bisschen gezähmt worden, aber zähmen ist nicht genug." Nagel zeigte sich jedoch optimistisch, dass man im kommenden Jahr besser dastehen werde.

Nagels Äußerungen erfolgten im Zuge der von Robert Holzmann, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank (ÖNB), in seiner Eigenschaft als "Moderator" ausgerufenen "Schlacht der Gouverneure". Diese verlief im Tiroler Bergdorf jedenfalls harmonisch. In den vergangenen 18 Monaten "war es leicht, Notenbanker zu sein", so Nagel - das Handeln sei angesichts steigender Inflation mit Erhöhen der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB) vorgegeben gewesen. Dass das auch Nebeneffekte habe, sei leider erwartbar gewesen. Die Kerninflation sei jedoch weiterhin zu hoch. "Die Inflation ist ein gieriges Biest", wiederholte der DB-Präsident einen eigenen Ausspruch.