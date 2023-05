Infineon setzt Forschungsfokus auf KI und Energiesparchips

Der Halbleiterhersteller Infineon startet am Standort Villach zwei europäische Forschungsprojekte rund um Leistungselektronik und Künstliche Intelligenz (KI) mit einem Gesamtvolumen von 130 Millionen Euro. Ziel sind einerseits eine höhere Energieeffizienz und weniger CO2-Emissionen, andererseits soll Künstliche Intelligenz (KI) zum Wegbereiter für sichere Lieferketten und eine wettbewerbsfähige Fertigung werden.

Beim Forschungsprojekt "ALL2GaN" (Affordable smart GaN IC solutions for greener applications) wird mit einem Budget von 60 Mio. Euro von 45 Partnern aus zwölf Ländern versucht, das Energiesparpotenzial des Halbleitermaterials Galliumnitrid (GaN) auszuschöpfen. Das ermögliche mehr Leistung auf weniger Raum, was beispielsweise bei der E-Mobilität massive Vorteile bringe. "Durch eine höhere Leistungsdichte können die Ladegeräte verkleinert und die Batteriegrößen erhöht werden, was zu mehr Reichweite führt", so Johannes Schoiswohl vom Bereich Power & Sensor Systems bei der Infineon Technologies Austria AG, die auch die Projektleitung inne hat.