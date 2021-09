Infineon eröffnet Mega-Chipfabrik in Villach

Die hier am Rande der Draustadt produzierten Energiesparchips werden etwa für Assistenzsysteme in Autos, in Solaranlagen oder Elektroauto-Ladestationen eingesetzt.

Die hier am Rande der Draustadt produzierten Energiesparchips werden etwa für Assistenzsysteme in Autos, in Solaranlagen oder Elektroauto-Ladestationen eingesetzt. ©APA

Die hier am Rande der Draustadt produzierten Energiesparchips werden etwa für Assistenzsysteme in Autos, in Solaranlagen oder Elektroauto-Ladestationen eingesetzt. ©APA

Live ab 10 Uhr: In Villach wird am Freitag eine Chipfabrik des Münchner Konzerns Infineon eröffnet. In den Aufbau der Halbleiter-Produktion wurden 1,6 Milliarden Euro investiert.

APA-Video überträgt heute die Pressekonferenz und die Eröffnung der Infineon-Austria-Chipfabrik. Um 10 Uhr startet die Übertragung der PK mit Reinhard Ploss, CEO der Infineon Technologies AG, Jochen Hanebeck, Mitglied des Vorstands und Chief Operations Officer und Sabine Herlitschka, CEO Infineon Austria.

Um 13.30 Uhr beginnt die Eröffnung, zu der werden neben dem Infineon-Management aus Deutschland und Österreich auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne), Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) sowie Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) erwartet.



Beitraga zum Erreichen der Klimaziele

Villach ist Sitz der Österreich-Tochtergesellschaft des deutschen Konzerns und bereits Produktions- und Forschungsstandort für Halbleiter. Die neue Hightech-Chipfabrik für Leistungselektronik auf 300-Millimeter-Dünnwafer mit hochkomplexer Reinraumtechnik wurde in zwei Jahren errichtet, Baubeginn war noch vor der Corona-Krise. Die hier am Rande der Draustadt produzierten Energiesparchips werden etwa für Assistenzsysteme in Autos, in Solaranlagen oder Elektroauto-Ladestationen eingesetzt und sollen dadurch einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten. Derzeit herrscht weltweit hohe Nachfrage nach Halbleitern, es gibt große Engpässe.