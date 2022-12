Infineon Austria legte bei Umsatz und Gewinn kräftig zu

Die Österreich-Tochter des deutschen Halbleiterkonzerns Infineon hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert und ist sogar noch stärker gewachsen als der Gesamtkonzern Der Umsatz legte um 34 Prozent auf 5,24 Mrd. Euro zu, das Ergebnis vor Steuern wurde um 84 Prozent auf 663 Mio. Euro gesteigert, wie das Unternehmen am Dienstag bekanntgab.

Zum Umsatzplus haben laut Finanzvorstand Oliver Heinrich sowohl größere Stückzahlen, als auch Währungs- und Preiseffekte beigetragen. Zum Bilanzstichtag beschäftigte Infineon Austria 5.461 Personen - der Gesamtkonzern hat 56.200 Beschäftigte. Der Personalstand in Österreich stieg im abgelaufenen Jahr um 641 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (plus rund 13 Prozent). Hierzulande wurden 588 Mio. Euro investiert - ein Anstieg um 27 Prozent. Der Großteil davon floss den Angaben zufolge in die Entwicklung und Produktion von Technologien, die durch Energieeffizienzsteigerungen Anwendungen umweltfreundlicher und nachhaltiger machen sollen. "Um zukünftig am Markt weiterhin erfolgreich zu sein, wurden 585 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung investiert." Von den 1,2 Mrd. Euro Einkaufsvolumen der Infineon Austria seien 324 Mio. Euro in Österreich ausgegeben worden, 64 Prozent davon in Kärnten."