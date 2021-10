Industrieproduktion wieder höher als vor der Coronakrise

Die Industrie hat in fast allen Bundesländern wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Die gesamte Produktionsleistung liegt schon um 3,2 Prozent höher, der Personalstand 1 Prozent tiefer. Die Erholung bringt heuer einen Anstieg der Industrieproduktion um 8,5 Prozent, wie die UniCredit Bank Austria errechnete. Der Aufholprozess ist demnach in Kärnten, Wien, Tirol und Vorarlberg überdurchschnittlich. Die Industrie im Burgenland liegt noch unter dem Vorkrisenniveau.

"Die Erholung der Industrie seit dem Sommer 2020 setzte sich trotz erneuter Verschärfung der Infektionslage und wirtschaftlicher Beschränkungen in Österreich auch über den Winter fort und erfasste alle Bundesländer", so UniCredit BankAustria Ökonom Walter Pudschedl. "Das Erholungstempo ist in den einzelnen Bundesländern jedoch sehr unterschiedlich. Während in Kärnten Mitte 2021 die Produktionsleistung in der Sachgüterindustrie bereits um 17 Prozent über dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie liegt, hat die burgenländische Industrie als einzige das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht." Neben dem südlichsten Bundesland hat auch die Industrie in Wien, Tirol und Vorarlberg den Österreichschnitt von 3,2 Prozent über dem Vorkrisenniveau übertroffen.

Wermutstropfen: Die Beschäftigung in der Industrie übersteigt nur in zwei Bundesländern das Vorkrisenniveau. Nach durchschnittlich 629.000 Beschäftigten in ganz Österreich im Jahr 2019 in der Herstellung von Waren, sank die Anzahl der unselbstständig Beschäftigten um bis zu 13.000 im Frühjahr 2020. "Seit dem Tiefstand nach Ausbruch der Pandemie ist in der heimischen Industrie der saisonbereinigte Personalstand um rund 7.000 Beschäftigte angestiegen. Damit liegt die Beschäftigung jedoch noch um rund ein 1 Prozent unter dem Vorkrisenstand", so Pudschedl. Nur in Kärnten und in der Steiermark übertrifft die Beschäftigung bereits den Jahresdurchschnitt 2019. "In Wien und in Salzburg ist der Rückstand mit mehr als 2 Prozent dagegen am höchsten", so der Ökonom.