Industriellenvereinigung: Energiepreise gefährden Industrie

Im heutigen Ministerrat soll der Energiekostenzuschuss für die Unternehmen präsentiert werden. Für die Industriellenvereinigung (IV) ist es höchste Zeit, wie IV-Präsident Georg Knill im Gespräch mit der APA betont. "Denn für die österreichische Industrie, die österreichische Wirtschaft, gibt es noch keine Entlastungspakete für die hohen Energiekosten. Für die Haushalte hat man einiges gemacht", sagt Knill.

Allerdings gibt der IV-Präsident zu bedenken, dass es beim Energiekostenzuschuss 4 Stufen geben wird. "Bei der 3. und 4. Stufe haben wir Bedenken, denn da gibt es EU-rechtliche Vorgaben. Demnach müssen die Unternehmen ein negatives EBITDA vorweisen, um in den Genuss einer Förderung zu kommen. Also aus meiner Sicht greift hier - und das ist jetzt EU-Beihilfen rechtlich so geregelt - eine Unterstützung viel zu spät. Sie muss gesunde Unternehmen unterstützen und nicht jene, die schon in der Verlustzone sind". Das Problem müsse "an der Wurzel behoben" werden, nämlich auf europäischer Ebene. Daher hofft er auf den Ministerrat in Brüssel. Die Industriellenvereinigung spricht sich in Europa für die Entkoppelung der Strompreise vom Gaspreis aus.