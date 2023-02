Industriekonjunktur trübt sich weiter ein

Die österreichische Industriekonjunktur hat sich im Februar stärker abgeschwächt als noch zu Jahresbeginn. Nach einer schrittweisen Erholung in den vergangenen drei Monaten sank der Bank-Austria-Einkaufsmanagerindex im Februar auf 47,1 Punkte und liegt damit weiterhin unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Grund für den Rückgang sei die anhaltende Nachfrageschwäche und das rückläufige Neugeschäft, das zu einem Produktionsrückgang bei den heimischen Betriebe geführt habe.

Im Februar drosselten die Betriebe zum neunten Mal in Folge ihre Produktion, und zwar deutlich stärker als im Vormonat Jänner. Damit setzte sich die seit Herbst zu beobachtende leichte Besserungstendenz nicht fort. Während sich die Rückgänge im Inlandsgeschäft etwas abschwächten, beschleunigte sich der Rückgang der Exportnachfrage. "Das Gesamt-Auftragsminus in der österreichischen Industrie nahm den vierten Monat in Folge ab und fiel so gering aus wie zuletzt im Juli 2022", so Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl.

Positiv wirkte sich die nachlassende Nachfrage hingegen auf die Lieferketten aus. So verkürzten sich im Februar die Lieferzeiten deutlich und auch der Preisdruck im Einkauf ließ nach. Die Entspannung der Lieferketten spiegelt sich auch im Index wider, der die kürzesten Lieferzeiten in der Industrie seit Ende 2019 anzeigt. Dank des deutlich nachlassenden Lieferdrucks stiegen die Einkaufspreise in der heimischen Industrie so langsam wie seit über zwei Jahren nicht mehr. Während die Preise für viele Rohstoffe, wie Energie sogar sanken, erhöhten unter anderem steigende Löhne die Kosten der Unternehmen.

Die Zahl der Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe erreichte im Februar saisonbereinigt mit 645.000 Personen einen neuen Höchststand. Der Rückgang des Beschäftigtenindex auf 52,3 Punkte signalisiere zwar weiterhin Wachstum, allerdings habe sich das Tempo des Beschäftigungsaufbaus verlangsamt. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen im Sektor sei mit 13.000 zwar weiterhin hoch, aber deutlich rückläufig. "Mit 3 Prozent war die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im Februar in der Industrie jedoch weiterhin nicht mal halb so hoch wie in der Gesamtwirtschaft", so Puschedl.

Im Februar schätzten die heimischen Unternehmen die mittelfristigen Aussichten erneut ungünstiger ein als im Vormonat. Der Index der Produktionserwartungen auf Jahressicht sank von 51,1 Punkten auf 49 Punkte und deute damit auf eine weitere Abwärtsentwicklung der heimischen Industrie hin, sofern es nicht zu einer spürbaren Nachfragebelebung kommt.