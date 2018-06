Industrie verlor Schwung, aber Anzeichen für Stabilisierung

Österreichs Industrie hat seit Jahresbeginn an Schwung verloren, es gibt laut Bank Austria aber erste Zeichen einer zumindest vorläufigen Stabilisierung. Die Beschäftigungsdynamik schalte aber einen Gang zurück, so die Bank Austria. Mittelfristig bleibe Österreichs Industrie optimistisch, die Konjunkturrisiken würden aber steigen.

Der UniCredit Bank Austria EinkaufsManagerIndex ist im Juni den fünften Monat in Folge zurückgegangen. Mit 56,6 Punkten (nach 57,3 Punkten im Mai) überwiege aber der Optimismus, so die Bank Austria am Mittwoch. Zum Jahreswechsel hatte der EinkaufsManagerIndex ein All-Time-High von 64,3 Punkten erreicht. Zusätzlich zum erwarteten Rückgang der sehr dynamischen Industriekonjunktur des Vorjahres dürften die politischen Unsicherheiten, allen voran die stark zunehmenden handelspolitischen Spannungen, den Stimmungsrückgang auch in Österreich weiter beschleunigt haben.