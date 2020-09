Industrie macht sich für Mercosur-Abkommen stark

Die EU und die südamerikanischen Mercosur-Staaten haben vor gut einem Jahr eine Grundsatzeinigung für einen Handelsvertrag erzielt. Zuletzt regte sich aber Widerstand auch auf höchster Ebene. Michael Löwy, Bereichsleiter für internationale Beziehungen bei der Industriellenvereinigung (IV), glaubt aber noch an das Abkommen und wies gegenüber der APA auf die "riesigen Exportchancen" hin.

"Aus Industriesicht sind die Sorgen in Umweltfragen, den Amazonas und in der Agrarthematik natürlich ernst zu nehmen", sagte Löwy. Der Industrievertreter gibt zu bedenken, dass man "mehr Einfluss mit einem Vertrag hat als ohne einen" habe. Vor allem bekenne sich im Mercosur-Pakt auch Brasilien zu den Pariser Klimazielen. "Da kann man natürlich fragen, was das wert ist. Aber wenn ich einen Vertrag habe, in dem das Thema erfasst ist, dann gibt es wenigstens die Chance europäische Ansätze in diesem politischen Feld unterzubringen." Es könne nicht sein, dass man jemandem nicht glaube, was er unterzeichne. Und ohne einen Vertrag gebe es ohnehin gar keinen Einfluss auf mehr Umweltschutz und Klimabelange, so Löwy.

Nicht nur in Europa, auch in Brasilien kamen zuletzt Zweifel an einem Abschluss auf. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) bekräftigte das Nein der Regierung zum Abkommen. Kritisch sind in Österreich vor allem Agrarvertreter und Umweltschutzgruppen. Die Kritiker und Ablehner des Pakts argumentieren vor allem mit den Abholzungen und Bränden im Amazonas, so nun auch neuerlich Kogler am Samstag gegenüber der APA. Heimische Agrarvertreter warnen vor allem vor Rindfleischimporten.

Die Befürworter argumentieren hingegen, dass es strategisch für die EU von großer Bedeutung wäre, als erster Wirtschaftsraum einen Pakt mit den Mercosur-Staaten (Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay) abzuschließen - und somit vor China und vor den USA den Fuß in der Tür zum 270-Millionen-Einwohnermarkt zu haben. "Es gehören die Risiken und die Vorteile die der Vertrag wirtschaftlich und geostrategisch bringt, sorgfältig und nüchtern abgewägt", so Löwy. "Es wäre falsch, nach 20 Jahre langen Verhandlungen und einer endlich erfolgten Einigung das Ganze salopp einschlafen zu lassen."

Aus Sicht der IV ist der volkswirtschaftliche Gesamtnutzen für die EU und Österreich jedenfalls gegeben. "Wenn der Agrarsektor Bedenken anmeldet, sind die ernst zu nehmen - aber genau dafür gibt es auch Ausgleichszahlungen. Einzelinteressen dürfen nicht strategische Gesamtinteressen überwiegen", so Löwy in Richtung Bauernvertreter. "Denn der größte Wirtschaftssektor in Österreich ist die Industrie." Profitieren könnten vor allem Chemie-, Pharma- und Kfz-Industrie.

Das Abkommen könnte bei vollständiger Umsetzung der EU-Kommission zufolge eine Zollersparnis für europäische Exporteure in der Höhe von 4 Mrd. Euro jährlich bewirken. Beim Export nach Mercosur gelten derzeit laut IV hohe Zölle auf Industriegüter. Bei Fahrzeugen 35 Prozent, bei Kfz-Teilen 14 bis 18 Prozent und bei Maschinen zwischen 14 und 20 Prozent. Diese Zölle würden schrittweise weitgehend abgebaut. Auch sollen unterschiedliche technische Standards angeglichen werden.

Allerdings sagt Kogler: "Unser Nein zum Mercosur-Abkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur ist unverändert. Die Bundesregierung ist durch den von einer breiten Mehrheit getragenen Beschluss des Parlaments im vergangenen Jahr an eine entsprechende Ablehnung des Mercosur-Abkommens gebunden." Man werde achtsam sein, dass dieses nicht durch vertragstechnische und politische Tricks ausgehebelt werde.

Neben dem österreichischen Nationalrat haben auch die Parlamente der Niederlande sowie der französischsprachigen Region Belgiens, Wallonien, das Abkommen in seiner jetzigen Form bereits abgelehnt. Auch Frankreich zeigt sich deutlich ablehnend. Auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich angesichts der Abholzung des Regenwaldes zuletzt neuerlich ablehnend zu einer Unterzeichnung des EU-Handelsvertrags mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur geäußert.

Manche Beobachter halten eine Bewegung für möglich, wenn am Vertragstext noch gefeilt wird. Manche fürchten Pläne, dass die Einstimmigkeit der EU-Staaten irgendwie umgangen werden könnte. Kogler dazu: "Eine EU-Entscheidung für den Mercosur-Pakt erfordert Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten. Allfällige Pläne, dieses Prinzip bei Mercosur zu unterwandern, werden auf politischen Widerstand stoßen."