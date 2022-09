Industrie besorgt um EU-Vorschlag zu Gas-Preisdeckel

Der Vorschlag der EU-Kommission für einen Preisdeckel für Importe von russischem Gas stößt in der heimischen Industrie auf Unmut. Die Industriellenvereinigung (IV) fürchtet, dass eine solche Maßnahme "de facto ein Importstopp für russisches Gas durch die Hintertür" darstelle. Auch die Papierindustrie pocht darauf, Gas weiterhin von Sanktionsmaßnahmen gegen Russland auszunehmen, um den Wirtschaftsstandort zu schützen.

"Dementsprechend rät die IV der österreichischen Regierung dazu, am Freitag ebenfalls eine klare Position gegen das vorgeschlagene Quasi-Gasembargo zu beziehen", heißt es in einer Aussendung vom Mittwoch. Auch die von der EU angedachte Abschöpfung von "Übergewinnen" sieht die IV kritisch, "da unnötig Zeit verloren ginge." In vielen Branchen spitze sich die Lage für die Unternehmen bereits zu, daher brauche es rasche Lösungen.