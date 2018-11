Indonesiens Behörden fanden "kleine Mängel" in Boeing 737

Nach dem Absturz einer indonesischen Passagiermaschine sind bei zwei Flugzeugen desselben Typs "kleine Mängel" entdeckt worden. Bei einer Boeing 737 MAX 8 habe es ein Problem mit der "Cockpit-Instrumentenanzeige" gegeben, bei der zweiten sei ein Defekt im Stabilisierungssystem aufgefallen, teilte das indonesische Verkehrsministerium mit. Die fehlerhaften Teile wurden umgehend ausgetauscht.

Die Boeing mit 189 Menschen an Bord war am Montag kurz nach dem Start in Jakarta ins Meer gestürzt. Laut Lion Air hatte sie auf dem vorangegangenen Flug ein technisches Problem, das aber behoben wurde. Daten spezialisierter Internetseiten deuten darauf hin, dass es Probleme mit den Höhen- und Geschwindigkeitsanzeigen gab. Die Sorge ist, dass die Probleme mit dem neuen Boeing-Modell 737 MAX 8 zusammenhängen.