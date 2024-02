Indiens Bauern planen Massenproteste

Indiens Bauern bereiten Massenproteste für Mindestpreise für ihre Produkte vor. Am Montag fuhren lange Traktorkonvois an den Grenzen des Bundesstaates Haryana zum Hauptstadtgebiet Neu-Delhi auf. Die Polizei errichtete Straßensperren rund um die Metropole und verbot öffentliche Zusammenkünfte. Die Landwirte haben zu einem "Marsch auf Delhi" aufgerufen - eine Anspielung auf massive Demonstrationen vor drei Jahren.

2021 hatten protestierende Bauern am Nationalfeiertag, dem Tag der Republik am 26. Jänner, Polizeibarrikaden durchbrochen, um in die Hauptstadt Neu-Delhi zu gelangen. Damals richtete sich die Protestbewegung gegen eine geplante Liberalisierung der Märkte für landwirtschaftliche Produkte.