Indien entzog Millionen Menschen die Staatsbürgerschaft

Indien hat anhand eines umstrittenen vorläufigen Bürgerregisters vier Millionen Menschen im Unionsstaat Assam faktisch die Staatsbürgerschaft entzogen. "Es ist ein historischer Tag für Assam und ganz Indien", sagte Shailesh, oberster Registrierbeamter Indiens, am Montag. Die Veröffentlichung des ersten vollständigen nationalen Bürgerregisters (NRC) sei "ein Meilenstein".

Das NRC umfasst nur Bewohner, die beweisen können, dass sie bereits vor 1971 in Assam gelebt haben – dem Jahr, als Millionen Menschen vor dem Unabhängigkeitskrieg in Bangladesch nach Indien flohen. Mehr als 30 Millionen Menschen hatten sich für eine Aufnahme in die Liste beworben. Mehr als vier Millionen wurde dieser Wunsch nicht erfüllt.