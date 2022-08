Indien 75 Jahre unabhängig - Modi beschwört den Fortschritt

Zum 75. Jahrestag der Unabhängigkeit Indiens hat Premierminister Narendra Modi angekündigt, das Land in den nächsten 25 Jahren zu einer voll entwickelten Wirtschaftsmacht zu machen. Es gehe auch darum, stolz auf das kulturelle Erbe zu sein und von der Sklaverei abzurücken, sagte der 71-Jährige am Montag in einer Rede in der Hauptstadt Neu-Delhi. Er trug einen Turban in den indischen Flaggenfarben weiß, orange und grün.

Modi rief die Jugend dazu auf, die nächsten 25 Jahre ihres Lebens der Entwicklung des Landes zu widmen. Vor 75 Jahren wurde das ehemalige British India unabhängig und die britischen Kolonialherren zogen sich zurück.

Indien ist mit mehr als 1,3 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohnern nach China das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt und die bevölkerungsreichste Demokratie des Planeten. Und mit dieser großen Bevölkerung ist Indien nach Angaben der Weltbank auch die sechstgrößte Wirtschaft der Welt und es wird erwartet, dass sie weiter deutlich wächst. Pro Kopf betrachtet gilt Indien aber nur als "lower middle income country".

Zum Unabhängigkeitstag gab es in Indien viele weitere Festlichkeiten, und es wurden mehrere Hundert Gefangene begnadigt und vorzeitig entlassen, wie indische Medien berichten. Bei den Gefangenen handle es sich um solche, die sich während ihrer Haftzeit gut verhalten hatten, hieß es in entsprechenden Richtlinien von Behörden.