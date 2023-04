Indie-Rock-Gedenkkonzert für Günther Kohlhaupt

Der Hohenemser Bassist Günther Kohlhaupt war einer der Mitbegründer der Musikszene in Vorarlberg in den 60er-Jahren

Mit dem Gedenkkonzert der „3 Nations Band“ am Freitag, dem 21. April 2023, ab 20.30 Uhr im ProKonTra soll respektvoll an Günther Kohlhaupt mit seinem prägenden Sound (Blues, Rock, Rhythm Blues) erinnert werden: Mit Shirin (Vocals), Herb the B. (Gitarre), Winnie the B. (Bass) und Martin Hämmerle (Vocals, Drums).