Indians verkürzen Serie

Matchball für die Metrostars aus Wien.

Dornbirn. „Die Chance lebt“, heißt es für Dornbirns Baseballer nach dem vergangenen Spielwochenende auf der Sportanlage im Forach. Nachdem die Indians die Serie mit zwei Siegen am Samstag ausgeglichen haben, rechnete sich das Team gute Chancen aus mit einem Sieg in Spiel 5 am Sonntag auch in Führung zu gehen.

Metrostars Starting Pitcher Benjamin Salzmann hatte aber anderes im Sinn und gab in sieben Innings nur einen Run ab. Seine Offense sorgte aber in den ersten vier Innigs bereits für 5 Runs. Indians Pitcher Alex Lambauer startete gut in die Partie, geriet im dritten Inning unter Druck und musste zwei Runs zur 3-1 Führung der Metrostars abgeben. Im achten Inning konnten die Indians zwei weitere Runs anschreiben, aber mehr als eine Ergebniskorrektur sollte es nicht werden. Am Ende ging Spiel 5 mit 6-3 an die Metrostars, die damit auch die Führung in der Serie übernahmen.

Indians unter Druck

Mit zwei Siegen aus drei Spielen haben die Indians das Minimalziel erreicht. Die Metrostars haben im sechsten Spiel der Serie am kommenden Samstag einen Matchball, während die Indians beide noch offenen Spiele gewinnen müssen, um am Ende den Pokal in den Händen zu halten.

Spiel 1: 29.09.2018, 13:00 Uhr, Wien – Spenadlwiese: 7-4 Metrostars

Spiel 2: 29.09.2018, 15:30 Uhr, Wien – Spenadlwiese: 1-0 Metrostars

Spiel 3: 06.10.2018, 10:00 Uhr, Dornbirn – Sportanlage Forach: 10-3 Indians

Spiel 4: 06.10.2018, 12:30 Uhr, Dornbirn – Sportanlage Forach: 3-2 Indians

Spiel 5: 07.10.2018, 12:00 Uhr, Dornbirn – Sportanlage Forach: 6-3 Metrostars

Spiel 6: 13.10.2018, 13:00 Uhr, Wien – Spenadlwiese