Indians unterliegen Vienna Metrostars

Dornbirns Baseballer kehren mit leeren Händen aus Wien zurück.

Dornbirn. Die Vienna Metrostars, Meister 2020, gegen die Dornbirn Indians, Meister 2019, hieß das Duell in der zweiten „best-of-5“-Semifinalserie in der Baseball Bundesliga.

Die ersten beiden Spiele fanden in Wien statt – und in beiden Duellen setzte sich auch der Titelverteidiger durch. Der Sieger der Division-West ging im ersten Spiel früh in Führung, aber ab dem 4. Inning stellten die Metrostars die Weichen in Richtung Sieg: Die Runs fielen jeweils im Doppelback – unter anderem durch Sammy Hackl und Will Nahmens.