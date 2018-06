Indians setzen Siegesserie fort

Mit zwei hart erkämpften Siegen gegen die Hard Bulls legen die Indians weiter vor.

Dornbirn. Seit nun sechs Spielen sind Dornbirns Baseballer ungeschlagen und bauen die Tabellenführung weiter aus. So richtig rund läuft es für die Indians in den ersten Spielen des jeweiligen Spieltages nicht. Zu Beginn der Saison konnte kein Spiel gewonnen werden, dann musste das Team von Coach Thompson jeweils einen Rückstand aufholen, um das Spiel am Ende noch zu gewinnen.

So auch gegen die Bulls. Nach vier Innings lagen die Dornbirner bereits mit 0-8 Runs in Rückstand. Doch die Indians zeigten erneut Moral, schrieben zuerst einen Run an und dann ganze 10 Runs im siebten Inning. Verdient, wenn auch mit etwas Glück, gewann das Team am Ende mit 12-8.