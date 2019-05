Indians mit weiterem Sweep

Nach zwei weiteren Siegen stehen die Indians ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Dornbirn. Nässe und Kälte machte es den Baseballern am vergangenen Wochenende nicht einfach und so manch erfahrener Spieler konnte dabei seine übliche Leistung nicht abrufen.

Im ersten Spiel dauerte es lange bis der erste Run gescort wurde. Im vierten Innings war es Michael Salzmann der den ersten Run für die Indians scorte. Bei vollen Bases und nur einem Out gelang den Indians aber kein weiterer Run. Die Athletics nützen einen Fehler der Indians Defense im nächsten Inning aus, um das Spiel auszugleichen. Nach einem SacFly von Michael Salzmann war es Jochen Pfister der wieder für die Führung sorgte. Ohne auf das Scoreboard zu schauen wirkten die Indians zu diesem Zeitpunkt als die bestimmende Mannschaft, doch mit nur einem Run Vorsprung war das Spiel alles andere als vorbei. Erst ein 2-Run Homerun von Riley MacDonald sorgte für etwas Sicherheit. Im neunten Inning übernahm beim Spielstand von 4-2 und zwei Outs Paul Astl für Ryan Rupp, und bewies warum er zu den besten Pitchern der Liga gehört und beendete das Spiel sicher für Sieg Nummer 3 in der laufenden Saison.

Im zweiten Spiel des Tages standen sich die Pitcher Tyler Thompson und Will Nahmens gegenüber. In sieben Innings schafften es nur drei Attnanger auf Base. Mit Nahmens tat sich Thompson’s Offense aber sichtlich leichter als mit Wilhelm im ersten Spiel. Immer wieder gelang es den Indians auf Base zu kommen. Im dritten Inning gelang Simon Plagg der erste Run und zwei Innings später erhöhten die Indians nach einem Hit von Chris Squires auf 3-0 und noch im selben Inning nach einem Double von Joachim Frick auf 4-0. Simon Plaggs dritter Run in diesem Spiel sorgte für die 5-0 Führung. Im letzten Inning half Squires ein schönes Double Play von Marcel Jäger, um keine weiteren Runs mehr zuzulassen. Am Ende nahmen die Indians ein 5-2 Sieg mit und sind weiterhin ungeschlagen.