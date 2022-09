Indians brauchen noch einen Sieg für die Finalteilnahme

Am Wochenende empfangen Dornbirns Baseballer die Diving Ducks im Rohrbach.

Dornbirn. Nach zwei Siegen (10:6 und 12:2) am vergangenen Samstag auswärts in Wiener Neustadt gegen die Diving Ducks fehlt den Indians nur noch ein Sieg um die best-of-5 Serie für sich zu entscheiden und erstmals seit 2019 wieder ins Finale einzuziehen.

Trotz der beiden Siege der Dornbirner, ist die Serie noch nicht entschieden. Die Niederösterreicher haben ein starkes Team und sind jederzeit in der Lage ein Spiel zu gewinnen und auch deren drei, wenn nötig. Das Team um Coach Graham Luttor muss wie bereits in den ersten beiden Spielen von Beginn an Druck auf die Pitcher und die Defense der Ducks ausüben um den notwendigen dritten Sieg zu feiern. Sollte dies gelingen und die Pitcher der Indians erneut die Leistung vom vergangenen Samstag abrufen können, stehen die Chancen auf den Finaleinzug gut. (cth)