Indians bauen Tabellenführung aus

Dornbirn. Nach zwei hart umkämpften Spielen, bauen die Indians dank zweier Siege (10-6 und 5-1) gegen die Traiskirchen Grasshoppers die Tabellenführung in der Division West aus.

In Spiel 1 am vergangenen Wochenende zeigte die Grasshoppers-Offensive warum heuer mit den Hoppers im Kampf um die Playoffs zu rechnen ist. Kaum gingen die Dornbirner in Führung, wie zu Beginn durch den Homerun von Marcel Theiner, zogen die Traiskirchner nach und erst ein Homerun von Joachim Frick im sechsten Inning sorgte für die Vorentscheidung. Indians Pitcher Ryan Rupp pitchte eine solide Partie, benötigte aber jeden Run seiner Offensive um am Ende den Sieg sicher nach Hause zu bringen.