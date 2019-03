Indian-Wells-Sieger Thiem in Miami gleich ausgeschieden

Dominic Thiem hat am Freitag (Ortszeit) gleich sein erstes Match beim mit 9,315 Mio. Dollar dotierten ATP-Masters-1000-Event in Miami verloren. Der als Nummer 3 gesetzte Niederösterreicher, der am vergangenen Sonntag seinen ersten Titel auf diesem Level gewonnen hatte, verlor das erste Duell mit dem aufstrebenden Polen Hubert Hurkacz mit 4:6, 4:6.

Thiem, der in der ersten Runde ein Freilos gehabt hat, war nach seinem insgesamt zwölften ATP-Titel mit großem Selbstvertrauen nach Miami gereist war und wird nun nach Österreich zurückkehren. Er bereitet sich nun auf die europäische Sandplatz-Saison vor, die für ihn schon beim nächsten 1000er-Event in Monte Carlo in der Osterwoche Mitte April beginnt.