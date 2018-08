Indian und Bulls mit Punkteteilung

Für die Bulls reichte ein Sieg nicht für Playoff-Qualifikation.

Dornbirn. Nach einem schwachen Spiel der Indians am vergangenen Wochenende, welches am Ende mit 6-2 an die Bulls ging, zeigten Dornbirns Baseballer Moral und revanchierten sich im zweiten Spiel mit einem 2-0 Sieg. Die beiden Spiele hatten für die Indians keine Auswirkung auf die Tabelle, für die Bulls hingegen war ein Sieg zu wenig um sich für die Playoffs zu qualifzieren.