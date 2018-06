Indexierung bei Familienbeihilfe bleibt laut Hartinger-Klein

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hat vor Beginn des EU-Rats die Position Österreichs zur Familienindexierung für im Ausland lebende Kinder von Elternteilen aus anderen Staaten der Europäischen Union verteidigt. Auf die Frage, ob sie mit Sozialkommissarin Marianne Thyssen am Rat darüber reden werde, sagte sie, "ich habe schon öfter mit ihr gesprochen. Die Position Österreichs ist klar".

Und “dabei bleibt es”, so Hartinger-Klein am Donnerstag vor Beginn des EU-Sozialrats in Brüssel. Auch Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) habe dies gegenüber Thyssen klargemacht. Befragt, was Österreich tun werde, sollte die Kommission klagen, sagte die Sozialministerin, “das ist ein längerer Prozess. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Wir sind gespannt”.