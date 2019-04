Inder wählte irrtümlich falsche Partei und hackte Finger ab

Bei der Parlamentswahl in Indien hat ein Mann versehentlich die falsche Partei gewählt und sich daraufhin den Zeigefinger abgehackt. Das zeigt ein Video, das der Mann nach seiner Stimmabgabe am Donnerstag aufnahm und im Internet veröffentlichte. Demnach stimmte er versehentlich für die Bharatiya-Janata-Partei (BJP) von Premierminister Narendra Modi.

In dem Video beklagt Pawan Kumar, er habe eigentlich eine regionale Oppositionspartei in seinem Heimatstaat Uttar Pradesh wählen wollen. Die verschiedenen Symbole am Wahlautomaten hätten ihn jedoch so verwirrt, dass er versehentlich für die BJP gestimmt habe.