„In Zukunft wird sich viel verändern“

Die Schülerfachtagung in Dornbirn stand ganz im Zeichen der Mobilität.

Die Schülerfachtagung „Zeig was in dir steckt!“ am 27. Februar 2019 gab den Schülerinnen und Schülern die Chance, das Mobilitätskonzept zu verstehen, ihre Meinung dazu zu äußern und weitere Ideen einzubringen. Für das Expertenteam ist dieser Workshop eine Chance ein erstes Stimmungsbild von den Jugendlichen zum Konzept zu bekommen und die Wünsche und Bedürfnisse der jugendlichen Lebenswelten kennenzulernen und mit dem neuen Mobilitätskonzept darauf reagieren zu können. „Ich bin sehr beeindruckt; die Jugend zeigte, was in ihnen steckt und haben wichtige Weichen für die Mobilität der Zukunft in Vorarlberg gestellt.“ zeigte sich Michael Stabodin, Leiter des Stadtbus Dornbirn, begeistert. Die Veranstaltung wird in Kooperation der Jugendabteilung der Stadt Dornbirn, dem Verein www.jugendornbirn.at, dem Stadtbus Dornbirn und Felder-Projekte organisiert.