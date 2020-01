In wenigen Schritten zum Traumberuf

Jugendliche auf Jobsuche sollten ihre Wünsche ernst nehmen, diese notieren und sich einen Überblick über die Arbeitswelt verschaffen.

Interessen und Stärken kennen

Um eine passende Ausbildungsstelle zu finden und flexibel zu sein, ist es hilfreich, verwandte Berufe kennenzulernen. Wer sich auf Lehrstellensuche macht, sollte sich selbst gut kennen sowie wissen, was ihm/ihr Spaß macht, was er kann und was er besser bleiben lässt. Diese Interessen und Stärken finden angehende Lehrlinge heraus, indem sie sich überlegen, was sie in der Schule sowie in ihrer Freizeit gerne machen und gut können. Dann geht es darum, die Berufsideenliste mit der Liste der Wünsche, Interessen und Fähigkeiten zu vergleichen und eine Auswahl von etwa zehn möglichen Berufen zu erstellen.