In Viktorsberg tut sich was

Über den Ausbau der L 70 und die Realisierung einer Wohnanlage soll demnächst entschieden werden.

ls „viel hängende Luft“ bezeichnet Bürgermeister Philibert Ellensohn die derzeitige Situation in Viktorsberg. Gemeint sind Entscheidungen, die noch in der Luft hängen. „Beim Ausbau der L 70 laufen derzeit die Grundverhandlungen. Es schaut zwar gut aus, aber spruchreif ist das Projekt erst, wenn es unterschrieben ist“, hofft der Viktorsberger Bürgermeister auf einen baldigen Vertragsabschluss. Auch beim Projekt Wohnanlage könnte die Entscheidung noch heuer im Herbst fallen. Am oberen Rand der kleinen Berggemeinde, unterhalb des Gasthofs „Schöne Aussicht“, soll eine gemischte Wohnanlage mit der Wohnbauselbsthilfe und einer privaten Wohnbaufirma entstehen. Der Bedarf ist auf jeden Fall gegeben, wie eine Infoveranstaltung zeigte. „Es wird sich also einiges tun in Viktorsberg“, gibt sich Ellensohn optimistisch.

Wachsende Gemeinde

Nicht mehr in der Luft hängt die Verlegung der Stromversorgung in das Erdreich – die Strommasten von Fraxern bis zum Viktorsberger Verteiler werden also demnächst der Vergangenheit angehören. Die Arbeiten sind bereits angelaufen und sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Bereits abgeschlossen – und zwar pünktlich zum Schulstart – sind die Adaptierungen im Kindergarten. Aufgrund der hohen Kinderzahl musste ein zweiter Raum eingerichtet werden. „Wir sind froh, dass wir so viele junge Viktorsberger und Viktorsbergerinnen haben. Es schaut ganz danach aus, dass wir die Volksschule bald wieder zweiklassig führen können“, freut sich der Bürgermeister.

Ganz offensichtlich fühlt man sich wohl in Viktorsberg – was wohl auch daran liegt, dass man eine intakte Infrastruktur bieten kann mit eigenem Kindergarten, Volksschule und Lebensmittelgeschäft. Auch der Familienverband funktioniert noch – mit dem jeden Vormittag geöffneten Kindergarten kann derzeit der Bedarf nach Betreuung für die Drei- bis Sechsjährigen abgedeckt werden. Am Nachmittag werden die Kinder in der Familie betreut. „Außerdem sind wir beim Vorderlandhus dabei und können die Kleinkindbetreuung mitnutzen“, präzisiert Ellensohn.

Trinkwasserreserven