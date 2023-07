In Rankweils Gastgärten endlich wieder Tanzen

Heimatabend der Trachtengruppe im Rankweiler Hof fand großen Anklang.

RANKWEIL. In den 80iger und 90iger Jahren fand im Rankweiler Vinomnasaal und auf der Schattenburg in der Montfortstadt Feldkirch in den Sommermonaten zumindest einmal wöchentlich ein Heimatabend mit den Aktiven der Trachtengruppe Rankweil statt. Mittlerweile präsentiert sich die Rankweiler Tanzgruppe mit einer großen Palette an Volkstänzen aus aller Welt seit zwei Jahrzehnten in den Rankweiler Gastgärten. Allerdings sind die Auftritte unter freiem Himmel aus bestimmten Gründen wie die vergangene Weltgesundheitskrise, der Schließung vom Rankweiler Traditionsgasthaus Kreuz oder dem Umbau vom Garten vom Gasthaus Schäfle in Rankweil ins Stocken geraten. Die Premiere vom Heimatabend mit der Trachtengruppe Rankweil im wunderschönen Ambiente vom Rankweiler Hof mit Geschäftsführer Roland Vith fand aber am vergangenen Wochenende einen großen Anklang. „Wir wollen uns in Rankweil natürlich auch in der Öffentlichkeit von unserer besten Seite zeigen. Ein Auftritt vor Publikum ist immer besser als eine Probe in den Räumlichkeiten vom Kindergarten Montfort. Wir Tanzen alle sehr gerne und hoffen bald wieder auf solche Events wie der Heimatabend. Die Tradition vom Heimatabend muss in Rankweil wieder zurückkehren“, sagt Trachtengruppe Rankweil Vorstandsmitglied Gerlinde Deisl. Neben den Showtanzprogramm der Trachtengruppe Rankweil stellte sich auch die Schuhplattlergruppe Bregenz den Gästen im Rankweiler Hof vor. Es gab viel Applaus seitens der Besucher für die gezeigten Leistungen, insbesondere für die Trachtengruppe Rankweil.VN-TK