In Österreich tragen 38 Prozent der Radfahrer einen Helm

38 Prozent der Radfahrer in Österreich tragen einen Helm. Das ergab eine am Freitag veröffentlichte Erhebung des ÖAMTC. Der Anteil der helmtragenden Männer (40 Prozent) war dabei etwas höher als bei Frauen (36 Prozent). "Diese Zahlen sind durchaus positiv zu sehen - insbesondere im Vergleich mit anderen Ländern", sagte ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nose.

Da es in Österreich keine gesetzliche Radhelmpflicht für Erwachsene gibt, haben man wissen wollen, wie viele Personen freiwillig mit Helm unterwegs sind. Laut Nose wurden bundesweit 14.500 Radler beobachtet. Auffällig sind vor allem die großen Unterschiede in den Landeshauptstädten. Während etwa in St. Pölten nur zwölf und in Klagenfurt 16 Prozent der Radfahrer einen Helm trugen, waren es in Graz 51 und in Innsbruck sogar 72 Prozent. In Eisenstadt hatten 17 Prozent, in Salzburg 30, in Bregenz 32, in Wien 33 Prozent und in Linz 42 Prozent ihren Kopf entsprechend geschützt.