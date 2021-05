In Österreich heuer bereits knapp 4.000 Betretungsverbote

Österreichweit hat die Polizei heuer bereits 3.967 Betretungs- und Annäherungsverbote verhängt. Im Vergleich zu den ersten vier Monate 2020 gibt es nur eine geringe Steigerung von 91 Wegweisungen. In Summe waren im ersten Pandemiejahr 11.652 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen worden und 9.689 Gefährder weggewiesen worden, geht aus den Zahlen des Innenministeriums hervor.

Im Vorjahr gab es nach Bundesländern die meisten Betretungs- und Annäherungsverbote mit 3.398 in Wien. In Niederösterreich waren es 2.280, in Oberösterreich 2.041 und in der Steiermark 1.182.