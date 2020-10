In Neuseeland will Ardern binnen drei Wochen Regierung bilden

In Neuseeland will Ministerpräsidentin Jacinda Ardern von der sozialdemokratischen Labour Party nach ihrem Wahlsieg binnen drei Wochen eine neue Regierung bilden. Sie kündigte am Sonntag an, in ein paar Tagen mit den Grünen über eine Koalition sprechen zu wollen. Nach dem größten Labour-Erfolg seit 50 Jahren könnte Ardern auch ohne Koalitionspartner regieren.

Ihre Partei holte bei der Wahl am Samstag 64 der 120 Sitze im Parlament in Wellington. In der abgelaufenen Legislaturperiode hatte sich die 40-Jährige auf eine Koalition mit den Grünen und der nationalistischen Partei New Zealand First gestützt.

Die Wählerinnen und Wähler würdigten Arderns strikten Umgang mit der Corona-Epidemie. Das Land mit seinen fünf Millionen Einwohnern ist im internationalen Vergleich kaum von der Seuche betroffen und verzeichnet rund 1.500 Infektionen und 25 Todesfälle. Ardern hat bisher Schwerpunkte bei den Themen soziale Gerechtigkeit, Frauenrechte und Multilateralismus, also internationale Zusammenarbeit mit mehreren Staaten, gesetzt. Kritisiert wurde ihre Wirtschaftspolitik. Die anstehende Sommersaison mit kaum internationalen Touristen wird voraussichtlich eine erste Bewährungsprobe für die wiedergewählte Regierungschefin.