In Montenegro wird ein neues Parlament gewählt

In Montenegro wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. 15 Parteien und Bündnisse kämpfen dabei um 81 Parlamentssitze. Als Wahlfavorit gilt die im Vorjahr gebildete Bewegung "Europa jetzt". Die zwischen 1991 und Ende 2020 ununterbrochen regierende Demokratische Partei der Sozialisten (DPS), die bisher, wenngleich in der Opposition, die stärkste Parlamentspartei war, bleibt den Umfragen zufolge an zweiter Stelle.

Der Wahlkampf verlief bis zuletzt ruhig. Für Aufregung sorgte in der letzten Woche vor der Wahl allerdings ein Schreiben, das der mutmaßliche Kryptowährungs-Betrüger Do Kwon, der sich seit 23. März in einem Gefängnis in Podgorica befindet, an Premier Dritan Abazovic gerichtet hatte. Der Inhalt wurde zwar nicht veröffentlicht, allerdings soll es laut Medienberichten den Vorsitzenden von "Europa jetzt" Milojko Spajic belasten, dessen Partei die Vorwürfe jedoch zurückwies.

Ob es sich nur um eine Kampagne handelte, die darauf abzielte, dem Favoriten Stimmen zu entziehen, bleibt abzuwarten. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich zu dem Schreiben bisher nämlich nicht.

Rund 543.000 Stimmberechtigte können zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ihre Stimme abgeben. Die ersten Ergebnisse werden in der Nacht auf Montag erwartet.